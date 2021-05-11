Вице-мэром Челябинска по экономике стал банкир

В мэрии Челябинска определились с кандидатурой вице-мэра по экономике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с сегодняшнего дня заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Игорь Постнов.

Чиновник окончил в 1992 году Челябинский государственный технический университет (ныне – ЮУрГУ) по специальности «Инженер-механик-исследователь». В 1997 году получил диплом экономиста, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Трудовой путь начал с должности специалиста в банке «Синтез». Работал на разных должностях в «ТюменьЭнергобанке», «Альфа-Банке», «КредитУралбанке», банке «Открытие».

Последнее место работы – заместитель председателя правления АО «УралПромбанк».

Челябинск, Виктор Елисеев

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