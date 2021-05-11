Депутат требует проверить закупку на два миллиона, проведенную челябинской библиотекой

Челябинская библиотека выбрала поставщика через полчаса после размещения заявки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы парламентария вызвало приобретение Челябинской областной универсальной научной библиотекой. Депутат Госдумы рассказал об этом на своей странице в социальных сетях.

«На глаза попалась, пожалуй, самая быстрая госзакупка по 44-ФЗ. 35 минут прошло с момента размещения заявки до завершения определения поставщика. Очень похоже на то, что поставщик девяти телевизоров общей суммой 2 миллиона рублей для Челябинской областной библиотеки был определен заранее», – сообщил парламентарий.

Депутат уверен, что эта конкурсная процедура должна привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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