После трагедии в Казани власти ужесточают контроль в школах Южного Урала

В Челябинской области усиливают контроль над школами после нападения на школу в Казани.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер в рамках совещания с представителями муниципалитетов поручил региональному министерству образования и директорам школ усилить меры безопасности в связи с трагедией в Казани.

«Коллеги, я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание, договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, а также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия», – рассказал чиновник.

Сейчас в крупных южноуральских школах работают заместители директора по безопасности, которые отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, сегодня, 11 мая, утром в школе №175 Казани бывший ученик открыл из ружья огонь на поражение. По уточненным данным, в результате инцидента погибли 8 человек, семеро из них – школьники, пострадал 21 человек, большинство из которых – дети. Стрелок задержан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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