В Челябинской области иностранца будут судить за взятку таможеннику

Гражданина Казахстана будут судить за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Казахстан, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере.
По версии следствия, в марте 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Троицкий» при осмотре сотрудниками Челябинской таможни установлено, что в автомобиле перевозятся автомобильные шины без обязательной маркировки средствами идентификации. Таможенники приняли решение об изъятии перевозимого товара.
Тогда иностранец за пропуск машины предложил сотруднику таможни взятку в 180 тысяч рублей, часть из которой (1 тысячу долларов США) передал таможеннику, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Однако сотрудник таможни отказался взять денежные средства.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.05.21
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