Челябинца, изуродовавшего сотрудницу поликлиники, приговорили к исправительным работам

Житель Челябинска осужден за неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью сотруднице поликлиники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 34-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Судом установлено, что в августе 2020 года горожанин, находясь в поликлинике, в ходе конфликта с сотрудницей регистратуры при получении талона, ударил кулаком по защитному экрану из стекла. Осколки попали в лицо женщине, получившей в итоге резаную рану лица.

Согласно заключению эксперта, рубец на лице сотрудницы поликлиники является неизгладимым, требующим оперативной коррекции для устранения.

В ходе предварительного следствия челябинец вину признал в полном объеме, частично возместил женщине материальный ущерб. Полученные деньги она потратила на приобретение лекарственных препаратов.

Судом виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Также суд удовлетворил исковые требования челябинки, взыскав в счет возмещения морального вреда 40 тыс. рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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