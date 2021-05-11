Челябинская библиотека поправила депутата, возмутившегося двухмиллионной закупкой

Челябинская областная универсальная научная библиотека прокомментировала закупку на два миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», вопросы депутата Госдумы вызвало приобретение Челябинской областной универсальной научной библиотекой видеостены. «На глаза попалась, пожалуй, самая быстрая госзакупка по 44-ФЗ. 35 минут прошло с момента размещения заявки до завершения определения поставщика. Очень похоже на то, что поставщик девяти телевизоров общей суммой 2 миллиона рублей для Челябинской областной библиотеки был определен заранее», – сообщил парламентарий на своей странице в социальных сетях.

Однако в пресс-службе учреждения заявили, что в данном случае выбор поставщика проходил по упрощенной схеме. В библиотеке напомнили, что с 1 апреля этого года начали действовать изменения, внесенные в федеральный закон. В частности, стала работать новая часть 12 статьи 93, которая повысила лимит малых закупок с 600 тысяч рублей до 3 миллионов (если речь идет только о закупке товаров).

«ЧОУНБ воспользовалась правом провести процедуру для единственного поставщика стоимостью до 3 миллионов рублей. 6 мая на площадке RTS-tender было опубликовано извещение о госзаказе малого объема «Поставка видеостены», с приложением расчета начально-максимальной цены контракта, проекта государственного контракта и технического задания, – рассказали в пресс-службе библиотеки. – Электронная площадка в течение 1 часа отобрала наиболее выгодные ценовые предложения за единицу товара. Уполномоченным специалистом контрактного отдела ЧОУНБ был составлен итоговый протокол и направлен на торговую площадку для публикации. После публикации итогового протокола проект контракта был направлен в ЕИС и на электронную площадку. Контракт будет подписан заказчиком не ранее 2-х рабочих дней со дня размещения итогового протокола (12 мая)».

Также представители учреждения уточнили, что в результате закупки библиотека намерена приобрести 9 цифровых дисплеев в комплекте с настенным креплением, кронштейном откидного типа и элементами, необходимыми для подключения оборудования.

Конечно, в таком случае вопросы уже появляются к обратившему внимание на закупку депутату. Ведь он не только должен был принимать участие в утверждении новых поправок, но давно уже занимается мониторингом госзакупок. И должен быть в курсе всех изменений законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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