Суд отказался возвращать Челябинскому бору 260 гектаров площади

Суд отказал защитникам Челябинского бора в возврате границ до 2011 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд прекратил производство по иску о возврате городскому бору границ, отрезанных как считают экоактивисты в 2011 году: 49 гектаров ООПТ и 218 гектаров охранной зоны. Об этом инициаторы иск рассказали сегодня в соцсетях

«Основание прекращения – попытка защитить границы бора в 2011 году Андреем Талевлиным. Якобы, аналогичный иск уже рассматривался. Тогда, в 2011 году, основанием для отказа стало то, что границы бора не изменялись, а просто уточнялись. Очень сомнительное умозаключение», – заявили челябинцы.

Напомним, процесс по иску начался в апреле этого года. «Согласно действующим сейчас постановлениям Законодательного собрания Челябинской области, которые обжалуются, городской бор лишился практически всей охранной зоны, которая опоясывала его границы, – говорят экоактивисты. – Так, площадь зоны охраны памятника природы, с легкой руки областных депутатов в 2011 году сократилась с 233,48 га практически на 95% – до 14,79 га. Сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало».

Южноуральцев вдохновила победа Андрея Талевлина и Владимира Казанцева в апелляционном суде, создавшая, как они считают, прецедент и подтвердившая незаконность изменения границ бора без проведения надлежащих экологических изысканий, которое в очередной раз пытались провести парламентарии в 2019 году (под предлогом необходимости строительства нового корпуса детской хирургии).

История с изменениями границ Челябинского городского бора за последние 15 лет – это неумолимое сокращение его территории под различными благовидными предлогами в чьих-либо личных интересах, уверены общественники.

«В настоящий момент в бору уже находятся и резиденция губернатора, и дом олигарха, непосредственно примыкают гостиницы, спортивные и учебные сооружения, элитное жилье, – напоминают горожане. – Любые изменения границ должны быть подтверждены соответствующим обоснованиям специалистов, должна состояться экологическая экспертиза с обязательными публичными обсуждениями. И как всегда, чиновники забывают спросить мнения жителей Челябинска».

Однако позиция экоактивистов не убедила Челябинский областной суд: судья прекратил производство по ходатайству Законодательного собрания Челябинской области.

Впрочем, челябинцы не намерены останавливаться на этом. Автор иска уже заявил, что будет обжаловать сегодняшнее решение во Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург) – тот самый, что уже дважды отменял постановление областного парламента об исключении из состава бора участка под строительство нового корпуса детской хирургии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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