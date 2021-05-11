В Челябинской области экс-спикер собрания депутатов стал фигурантом уголовного дела

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации района, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района, экс-спикера районного собрания депутатов Алексея Платонова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2014 году чиновник, без проведения экспертизы и конкурсных процедур, приобрел у предпринимателя за счет бюджета 8 помещений в селе Кунашак для дальнейшей передачи гражданам из числа детей-сирот. Всего на покупку было потрачено более 7 миллионов рублей.

«На основании заключения эксперта, приобретенные помещения не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам. Так, в квартирах отсутствует вентиляция, не соответствует нормативным требованиям конструкция стен, полов, инженерных сетей и канализации», – рассказали в силовом ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время следователем СКР проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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