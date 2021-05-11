В Челябинске восьмилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа

В Челябинске восьмилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу после падения из окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, несчастный случай произошел вчера, 10 мая.

«В Ленинском районе из окна 7 этажа выпал 8-летний мальчик, его не удержала москитная сетка. Ребенок жив, с многочисленными тяжелыми травмами он доставлен в областную детскую клиническую больницу», – рассказали представители городских властей.

Горожанам напоминают, что ни одна москитная сетка не удержит даже малыша. «Не оставляйте детей без присмотра, установите специальные блокираторы на окна. И ни в коем случае не держите открытыми окна, если в доме есть маленький ребенок», – обращаются к челябинцам представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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