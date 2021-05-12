Пьяные туристы перевернулись на старой лодке в реке на Южном Урале

Нетрезвая парочка полезла сплавляться по реке в Челябинской области на старой лодке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», тонувших мужчину и женщину заметил инспектор заповедника, направлявшийся к месту тушения лесного пожара.

Туристы сплавлялись по Юрюзани в старой резиновой лодке и упали в воду. Сотрудник национального парка вытащил их из реки и помог забраться на борт. «Причиной ЧП стала низкая квалификация участников сплава – течение унесло лодку в протоку, и они просто не справились с управлением», – рассказали в пресс-службе «Зигальги».

По словам сотрудников нацпарка, у обоих жителей Трехгорного (на вид им примерно по 30 лет) были признаки опьянения, и не было ни спасательных жилетов, ни касок. После спасения они решили обсушиться и продолжить свой водный поход.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.21

В России беда с транспортом: челябинцев пригласили обсудить с экспертом одну из самых больных проблем города. / «Отчеты Минфина расходятся с реальной ситуацией…»: в Госдуме заявили, что регионам, кроме полномочий, нужны деньги. / В Челябинске восьмилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»