11-летний южноуралец погиб в аварии с переворотом

11-летний ребенок погиб в ДТП с переворотом на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 11 мая, в 14:35 на 2 км автодороги Заречное – Балканы на территории Нагайбакского района.

35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21134, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет, после чего машина перевернулась. В результате травмы получил 11-летний сын водителя. От полученных травм он скончался в больнице. Его 33-летняя мать госпитализирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

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