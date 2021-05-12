Челябинцев пригласили обсудить будущее театра

Челябинский театр «Манекен» запускает проект, посвященный новым тенденциям театрального искусства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», презентация проекта «Манекен+" состоится 18 мая. Об этом сообщается на официальной странице театра «Манекен» в социальных сетях.

«Меняющиеся реалии жизни предъявляют новые вопросы и театральному искусству. Поэтому все острее возникает необходимость исследовать новые формы, новые темы, новые технологии и т.п., и куда острее – необходимость подробно обсуждать сегодняшние тенденции (открытия, результаты исследований и пр.) со зрителем. Мы начинаем проект «Манекен+», в который войдут мероприятия, направленные на обнаружение и исследование новых форм, тенденций, тем, задач, языка и т.п.", – говорится в анонсе проекта.

На презентации 18 мая авторы проекта намерены рассказать о направлениях работы проекта, ближайших планах и перспективах.

Также в этот день состоится лекция-разговор с Игорем Бармасовым «Новый театр или новый зритель?». «Обсудим, почему возникает необходимость исследовать пути развития театрального искусства. Если меняется зритель – то меняется театр или наоборот? Вместе попробуем спрогнозировать возможные варианты развития театра», – приглашают к участию в проекте южноуральцев.

Презентация и лекция-разговор состоится во вторник, 18 мая в 19:00, вход бесплатный, по предварительной записи.

Ссылка для бесплатной регистрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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