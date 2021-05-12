Число жертв ковида в Челябинской области превысило полторы тысячи человек

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 5 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 61 тысяча 324 зараженных. 2 тысячи 699 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 501).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.05.21

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