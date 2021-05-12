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Среда, 12 мая 2021, 12:00 мск

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Двухлетняя девочка пострадала в сквере Копейска. Прокуратура начала проверку

Прокуратурой Копейска организована проверка по факту травмирования двухлетнего ребенка на территории сквера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории небольшого сквера имени Калинина в Копейске. Об этом рассказала мать пострадавшей малышки в социальных сетях.

По словам копейчанки, она пришла с двухлетней дочерью на расположенную здесь детскую площадку. Ребенок тут же забежал на игровой комплекс и провалился в дыру, образовавшуюся месте отсутствующей деревянной дочки.

«Ресниц не осталось, и огромная гематома на глазу. Все съездили, зафиксировали. Вы за что деньги берете? Я это так не оставлю, моя вина тоже есть, согласна, но мы только пришли, дочь залезла и побежала, там эта дыра, я когда подбежала, она уже сквозь нее полностью провалилась», – написала мать ребенка.

Сгоряча женщина обвинила в произошедшем управляющую компанию. Однако, возможно, ответственность за состояние площадки должна нести мэрия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска организовало проверку информации о травмировании девочки в сквере имени Калинина.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению безопасности несовершеннолетних на игровых площадках лицами, ответственными за их содержание. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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