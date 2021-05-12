Экс-чиновница минтарифа предстанет перед судом в Челябинске за взятку от энергетиков

В суд направили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы министерства тарифного регулирования Челябинской области, обвиняемой в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении челябинки, обвиняемой в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия женщина, являясь заместителем начальника управления – начальником отдела регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в ноябре 2019 года получила через посредника взятку в 50 тысяч рублей от директора коммерческой организации. За это она подготовила для компании материалы, обосновывающие установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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