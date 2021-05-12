«Советское гражданство» не уберегло южноуральца от приставов

В Челябинской области приставы арестовали иномарку «гражданина СССР».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Златоусте судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели арест автомобиля, принадлежащего злостному нарушителю правил дорожного движения и многократному должнику по исполнительным производствам.

В отношении мужчины ведется 25 исполнительных производств на общую сумму взыскания более 126 тысяч рублей. Из этого числа только штрафов ГИБДД – два десятка, остальные производства – долги за услуги ЖКХ и налоги. Судя по размеру взыскания (92 тысячи рублей), за коммунальные услуги уралец не платил несколько лет.

Приставы применили полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе и ограничительные санкции к имуществу – автомобилю Mazda 5 2008 года выпуска и доле в жилом помещении. Официального источника доходов у него нет. На контакт мужчина не шел, корреспонденцию, приходящую ему на почту, не забирал, поэтому было принято решение с помощью сотрудников ГИБДД остановить автомобиль и арестовать его.

Машину отследили и остановили на улицах города. У полицейских также было много вопросов к нарушителю: в юрисдикции ГИБДД находились и ждали своей отправки на принудительное исполнение три десятка штрафов за нарушение ПДД. По восьми из них в отношении водителя были составлены протоколы по факту уклонения от исполнения административного наказания. Наказания за эти административные правонарушения назначит суд, как правило, это удвоение ранее назначенного и не уплаченного вовремя штрафа. Пока шла беседа с инспекторами ГИБДД, прибыли судебные приставы и арестовали автомобиль. На место хранения транспортное средство отправилось на эвакуаторе.

В ходе проведения исполнительных действий мужчина категорически отказывался подчиняться требованиям законодательства, утверждая, что следует только законам СССР. Он уже направил ряд жалоб, где витиевато переплел не только юридические нормы, но и исторические этапы становления России. Тем временем, работа судебных приставов продолжается, и в случае неуплаты должником всех долгов по сводному исполнительному производству, машину ждет независимая оценка и передача на реализацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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