В Челябинске выстрелили в голову восьмилетнему ребенку

В Челябинске младшеклассник выстрелили в голову своему приятелю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 10 мая на северо-западе областного центра. 8-летнего школьника госпитализировали с травмой головы.

Выяснилось, что ребенок приехал в Челябинск в гости и гулял по парку с 9-летним мальчиком. По словам детей, в парке они нашли пистолет (который оказался травматическим), принесли находку домой, и там старший ребенок случайно выстрелили в голову младшему.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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