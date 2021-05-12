С экс-замглавы Челябинска требуют 320 миллионов рублей за убытки «Гринфлайта»

Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Мануйлову предъявили счет на 320 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском о возмещении убытков, причиненных ООО «Гринфлайт» бывшим вице-мэром Челябинска и экс-гендиректором застройщика Сергеем Мануйловым, обратился арбитражный суд области конкурсный управляющий компании Андрей Кузьмин.

Как следует из материалов дела, урон, нанесенный строительной компании ее экс-руководителем, оценен в 320 миллионов рублей.

Это заявление судом еще не рассматривалось. А вот иск о признании недействительной сделки «Гринфлайта» на 11 миллионов рублей с компанией «Медиа-стиль», принадлежащей Сергею Мануйлову, суд уже удовлетворил, взыскав с фирмы сумму сделки.

Напомним, ранее бывший высокопоставленный чиновник и экс-гендиректор ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд установил, что топ-менеджер заключал сделки, приведшие компанию к банкротству. Общий ущерб оценили в 10 миллиардов рублей.

Именно при Мануйлове некогда крупнейший застройщик Челябинской области заморозил застройку микрорайона «Академ Риверсайд», оставив без квартир почти 5 тысяч человек. Проблему обманутых дольщиков решали несколько лет, а строительную компанию признали банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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