Желтые тюльпаны: в Челябинске решили возродить одну из красивых советских традиций (ФОТО)

В Челябинске решили возродить одну из советских традиций: на клумбах Центрального района высадили тюльпаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 70-80 годах ХХ века центр города каждую весну украшали тюльпаны. Эти многолетние растения, в сущности, неприхотливы, но после цветения луковицы необходимо выкапывать. В идеале это делается в начале июля, чтобы луковица могла запасти питательные вещества, необходимые для следующего цветения.

Однако тюльпаны отцветают уже в середине мая. Поскольку в советское время городские власти не позволяли себе засохшие клумбы, луковицы выкапывали сразу после того, как растения отцветали, и сажали на их место другие цветы. В итоге посадочный материал приходилось менять ежегодно. Выходило слишком дорого, поэтому от тюльпанов во многих местах отказались.

В 2020 году в Челябинске подхватили тренд на многолетники. В соответствии с ним Челябинский госуниверситет разработал проект озеленения Центрального района, который в числе прочего подразумевал высадку 13 тысяч луковичных цветов.

Цвет выбрали желтый – он усиливает ощущение солнечного света в городе, гармонирует с зеленым фоном газона и вписывается в общую гамму многолетников, цветущих, как правило, белыми и желтыми цветами.

А правильный подбор «соседей» позволит выкапывать луковицы в оптимальные сроки и использовать их в течение 3 – 5 лет. Так, в сквере на Тернопольской компанию тюльпанам составляет хоста, которая вскоре закроет отцветающих «пионеров». На улице Воровского вместе с тюльпанами высажены купальница европейская, лилейник желтый, вальдштейния тройчатая и другие растения, отвлекающие внимание от засыхающих городских первоцветов.

Если эксперимент пройдет удачно, то «ареал обитания» тюльпанов в Челябинске существенно расширят.

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 12.05.21

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