От нападения клещей пострадали больше двух тысяч южноуральцев

Число нападений клещей в Челябинской области выросло за год на 25%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 7 мая в медицинские организации региона обратились 2 тысячи 25 пострадавших от укуса клещей, в том числе 614 детей.

За аналогичный период 2020 года пострадали 1 тысяча 591 человек. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

С начала сезона в области исследовано более 990 клещей, принесенных южноуральцами. Из них: 16,6% инфицированы боррелиями, 0,6% – вирусом клещевого энцефалита, 1,2% – моноцитарным эрлихиозом и 0,8% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ, обработано 537,3 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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