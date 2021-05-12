Полтора десятка южноуральцев задержали за обман страховых

В Челябинской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками уголовного розыска регионального полицейского главка пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере страхования.

По имеющейся информации, противоправную схему организовал житель Кыштыма. Вместе со своим знакомым он подыскивал людей, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. Все согласившиеся проходили соответствующий инструктаж. В состав группы также входили те, кто выступал очевидцами произошедшего.

Так, в августе прошлого года один из фигурантов, следуя на поезде из Тюмени в Кыштым, инсценировал падение и повреждение плеча. В дальнейшем он собрал необходимый пакет документов и передал в страховую компанию, в результате чего получил выплату, превышающую 1,3 миллиона рублей. При этом записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей указывают на то, что сразу после якобы полученной травмы мужчина выглядел совершенно здоровым, не испытывал дискомфорта и физического недомогания.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного Урала сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны 16 подозреваемых. В общей сложности, в проведении мероприятий было задействовано свыше 200 представителей правоохранительных органов, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В настоящее время установлены обстоятельства семи случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка пяти миллионов рублей».

Следственными органами возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем соединены в одно производство. В настоящее время расследование осуществляет главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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