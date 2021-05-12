Челябинка погибла под колесами большегруза

Фура сбила жительницу Челябинска, переходившую дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, трагедия произошла сегодня, 12 мая, около 14:00.

По предварительной информации, в районе дома №3 по улице Каслинская водитель автомобиля ДАФ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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