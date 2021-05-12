Трое полицейских сливали ритуальщикам информацию об умерших челябинцах

Сотрудники полиции Челябинска и предприниматель подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении трех оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции областного центра, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в получение взятки.

Также, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в даче взятки.

По данным следствия, в течение 2019 – начала 2021 годов сотрудники полиции получили от предпринимателя, занятого в сфере ритуальных услуг, более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших горожанах.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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