Поселок призраков: в Троицке не могут избавиться от руин «светлого прошлого» (ФОТО)

Обитатели поселка Троицкой ГРЭС устали жить рядом с призраками. Почти 10 лет они бьются в двери всевозможных инстанций с требованием снести 7 развалившихся домов, расположенных в центре поселка. Но чиновники заниматься обветшавшими постройками не спешат, находя все новые отговорки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Троицкой ГРЭС стал развиваться в начале 50-х годов ХХ века с 8 двухэтажных шлакоблочных общежитий. Это было первое благоустроенное жилье для строителей электростанции: система коридорная, но с подведенной горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией – по тем временам роскошь и для больших городов, не говоря уже о маленьких рабочих поселениях.

Старожилы вспоминают, что когда-то это был самый симпатичный и благоустроенный район Троицка. Но к концу ХХ века микрорайон сильно обветшал. Тем более что капитальный ремонт в заданиях не делали ни разу.

Зимой 2013 года в одном из общежитий рухнула крыша: его быстро расселили и снесли.

В это же время выяснилось, что и остальные семь зданий пришли в состояние, непригодное для проживания. Коммунальщики обслуживать их отказались, а жители еще несколько лет маялись в домах со сгнившими перекрытиями и треснувшими стенами, от которых то тут, то там отваливались значительные куски.

Наконец, все общежития расселили, а здания отдали под разбор. Однако так называемых ликвидаторов интересовал только метал – они быстро срезали все, что было металлического изнутри и снаружи, и исчезли. Деревяшки растащили на растопку обитатели частного сектора.

Разбирать шлакоблочные стены, вывозить обломки и расчищать территорию желающих не нашлось. В итоге в центре поселка – в границах улиц Монтажников, Медведева и проспекта Строителей образовался микрорайон развалин: выпотрошенные уродливые остовы некогда самых благоустроенных домов Троицка притягивают асоциальные элементы и навевают ужас на пенсионеров и детей, вынужденных ходить через общежитский квартальчик в спупермаркет или музыкальную школу.

Горожане неоднократно обращались в мэрию с требованием снести развалившиеся дома, но чиновники заявляют, что это невозможно: якобы, бывшие жильцы, уже получившие новую жилплощадь, до сих пор официально из общежитий не выписались. Поэтому трогать дома нельзя.

На каком основании власти несколько лет назад отдали эти здания под разбор, в администрации Троицка не поясняют.

«Нам только и остается, что написать на всех этих пепелищах одно известное многим имя, чтобы сразу – рраз! – и убрали все», – говорят местные жители.

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 12.05.21

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