Проезд через мост на трассе М-5 в Аргаяшском районе закроют до середины осени

На несколько месяцев проезд по путепровод на М-5 в Челябинской области закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту путепровода через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на 66 км (рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе) вводится временное ограничение в виде прекращения движения транспортных средств по сооружению с 13 мая по 10 октября 2021 года.

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – обратились к автомобилистам представители управления.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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