В Челябинске требуют проверить затраты на благоустройство сквера у ЛА «Трактор»

Челябинцы попросили СКР обратить внимание на благоустройство сквера у ледовой арены «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Следственный комитет России поступила жалоба на неудовлетворительное качество работ по благоустройству сквера у ледовой арены «Трактор». Автором стал челябинский депутат.

По словам парламентария, с жалобой на состояние сквера после благоустройства к нему обратились горожане. Между тем, на работы были потрачены десятки миллионов рублей как из федерального, так и из областного бюджетов. Однако челябинцы уверены, что работы были выполнены либо не полностью, либо весьма небрежно.

Во всяком случае, по словам горожан, уже сейчас тротуарная плитка где-то просела или треснула, резиновое покрытие площадки для воркаута пошло волнами, а количество плитки явно не дотягивает до указанного в техзадании.

Автор обращения требует провести независимую экспертизу качества выполненных работ и проверить, соответствуют ли заявленные финансовые затраты действительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.05.21

Проезд через мост на трассе М-5 в Аргаяшском районе закроют до середины осени. / Трое полицейских сливали ритуальщикам информацию об умерших челябинцах. / Поселок призраков: в Троицке не могут избавиться от руин «светлого прошлого» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»