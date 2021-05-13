Экс-декану ЮУрГАУ, осужденному за поборы со студентов, вынесли еще один приговор

Бывшему декану факультета биотехнологии ЮУрГАУ вынесли второй приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 12 мая, вступил в силу приговор в отношении бывшего декана факультета биотехнологии Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрия Вильвера.

На сей раз он был признан виновным в мошенничестве. Уголовное дело было связано с работой южноуральца старшим научным сотрудником в инновационном научно-исследовательском центре. Достоверно зная о заработных платах, получаемых работавшие в учреждении лаборантами студенты, он собрал с них «взносы на приобретение оргтехники» – с каждого от 40 до 60 тысяч рублей. Средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Следователи доказали причастность троичанина к трем эпизодам мошенничества. 22 апреля этого года Троицкий городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. Вчера, 12 мая, приговор вступил в силу.

Напомним, в 2018 году Вильвер был осужден за взятки от студентов в общей сложности на 74 тысячи рублей. Тогда он получил 4 года условно со штрафом в 70 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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