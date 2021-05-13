Банки в Челябинской области нарастили объемы ипотечного кредитования в полтора раза

Объем ипотечных кредитов южноуральцев вырос в 1,5 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Банка России по Челябинской области, жители региона в первом квартале 2021 года оформили ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 22 миллиарда рублей, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных ИЖК выросло более чем на треть и составило 12 тысяч.

В том числе с января по март жители региона оформили 1,8 тысячи ипотечных кредитов почти на 5 миллиардов рублей, став участниками долевого строительства многоквартирных домов. В среднем на «долевку» приходится пятая часть от общего объема ипотечных кредитов, выданных банками с начала года.

«Спрос южноуральцев на ипотечные кредиты поддержали доступные процентные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3%, в то время как год назад – 9%. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5%», – комментирует заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

На 1 апреля общий объем задолженности южноуральцев по ипотечным кредитам перед банками составил 186 миллиардов рублей, увеличившись за год почти на 20%. В среднем южноуральцы оформляют ипотечные займы на 17,5 лет на сумму 1,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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