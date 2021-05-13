Стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске выросла на 4% при обвале предложения

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске подросла при резком падении предложения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам I квартала 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Авито Недвижимости.

Спрос в сегменте во многом обусловлен смягчением ограничений, принятых в прошлом году в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и касающихся перевода рабочего и учебного процессов в удаленный режим, – после длительного локдауна наблюдается постепенное возобновление деловой активности и внутренней миграции населения.

Восстанавливающийся интерес к аренде квартир способствует более быстрой их сдаче, в то время как вывод новых вариантов на рынок происходит не столь стремительно. В течение квартала (I квартал 2021 г. к IV кварталу 2020 г.) интерес арендаторов несколько ослаб (-7%). Предложение квартир в аренду за год тоже незначительно снизилось (-9%), практически не изменившись с IV квартала 2020 года (-1%). Вполне вероятно появление новых «инвестиционных» квартир в сегменте в обозримом будущем, однако, скорее всего, это займет длительное время и вряд ли сможет существенно повлиять на уровень предложения, отмечают эксперты.

Спрос на аренду подогревает и привлекательная стоимость предлагаемых квартир на фоне подорожания недвижимости на рынке купли-продажи – арендные ставки не изменились за прошедший квартал и выросли незначительно за год (+3%). Так, в I квартале арендовать квартиру можно было в среднем по стране за 18 тысяч 325 рублей в месяц. Таким образом, стоимость начинает стабилизироваться и возвращаться к допандемийным отметкам.

«Итоги I квартала текущего года продемонстрировали тенденцию к дальнейшему восстановлению рынка долгосрочной аренды жилья. Некоторые послабления после карантинного периода обеспечили поддержание интереса к аренде, что уравновесило и цены на рынке. В перспективе при условии относительно благоприятной экономической ситуации мы ожидаем возвращение динамики спроса к докризисному периоду, когда он в значительной степени зависел от сезонных колебаний. В то же время сегодня доход от аренды квартир в России примерно сопоставим с заработком от банковских депозитов, что заметно ниже роста цен на приобретение недвижимости в собственность, который начался еще в прошлом году. В таких условиях многим инвесторам пока выгоднее продать квартиру, чем сдавать ее в аренду. Однако часть собственников все же будут выходить на арендный рынок, поскольку это позволит компенсировать расходы на ипотечные платежи, к тому же сейчас для этого настало благоприятное время. При этом ощутимое повышение цен на покупку новых или вторичных квартир, будет, в свою очередь, провоцировать увеличение спроса на долгосрочную аренду жилья при отсутствии иных негативных факторов на рынке. Подобный сценарий, вероятно, приведет к некоторому росту арендных ставок, что будет стимулировать владельцев свободной недвижимости выставить свои объекты на рынок», – комментирует руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

В I квартале кардинальных изменений в структуре спроса не последовало. Россияне традиционно чаще интересовались арендой однокомнатных квартир, на которые пришлось 55% спроса. Второе место по популярности заняли двухкомнатные квартиры (29%), следом представлены студии (9%). Доля трехкомнатных квартир составила 6% в общей структуре предпочтений арендаторов. При этом минимальный интерес прослеживался к просторным вариантам жилья, состоящим из четырех и более комнат (менее 1%), которые одновременно были и самыми дорогими (105 тысяч 507 рублей в месяц).

Среди бюджетных помещений для аренды можно было выбрать однокомнатные квартиры и студии, которые обходились в прошлом квартале в среднем в 15-16 тысяч руб./мес. Немного дороже можно было снять двухкомнатные квартиры за 20 тысяч 270 руб./мес. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир составляла почти 30 тысяч руб./мес. Интересно, что за год и за квартал арендные ставки наиболее заметно выросли на большие квартиры (4+) – +8% и +7% соответственно, в то время как стоимость аренды других категорий практически не изменилась.

Среди крупнейших городов России лидером по росту спроса на долгосрочную аренду квартир стал Омск, где его показатели увеличились в полтора раза в годовом исчислении (I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г.). Заметные изменения спроса за год также зафиксированы в Екатеринбурге (+1,4 раза), крымских городах (в Севастополе – +34%, в Симферополе – +32%), Москве и Сочи – +26%. За последний квартал потребительский интерес к долгосрочной аренде квартир вырос в Севастополе (+8%), Москве (+4%) и Волгограде (+3%). В Челябинске показатели спроса не изменились, сравнивая I квартал 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года. А вот предложение сократилось на 18%.

Стоимость аренды наиболее существенно выросла за год в Воронеже (+20%), Севастополе (+15%) и Сочи (+14%). При этом в подавляющем большинстве регионов в сравнении с предыдущим кварталом арендные ставки не изменились. Тем не менее в Сочи, Новосибирске, Ижевске и Краснодаре они все же повысились на 9%, 6%, 4% и 3% соответственно. Наиболее дорогая аренда квартир в I квартале 2021 г. была замечена в двух столицах и южных регионах России: в Москве – 43 тысячи руб./мес., Сочи – 25 тысяч руб./мес., Санкт-Петербурге и Севастополе – 23 тысячи руб./мес. и Симферополе – 22 тысячи руб./мес. В Челябинске арендные ставки выросли на 4% (I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г.), но остались на уровне последнего квартала 2020 г. – таким образом, жилье здесь обходилось в среднем в 12 тысячи рублей в месяц по состоянию на I квартал текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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