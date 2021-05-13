Челябинец требовал у бывшей пассии деньги, угрожая публикацией откровенных фото

Житель Челябинска осужден за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве.

В суде установлено, что челябинец в июле 2020 года сделал обнаженные фото женщины, с которой находился в близких отношениях. Спустя некоторое время он отправил ей смс-сообщения с требованием о переводе на его банковский счет 10 тысяч рублей, в случае отказа угрожая разместить снимки в сети Интернет.

После отказа бывшей пассии горожанин снизил требования до 1 тысячи рублей. А не получив деньги разметил фотографии в Интернете, а также отправил знакомым челябинки в социальной сети.

Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в 50 тысяч рублей.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования женщины о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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