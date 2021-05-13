Расселили – и забыли. Мэрия Челябинска бросила аварийное здание без присмотра

Прокуратура потребовала от главы Челябинска Натальи Котовой принять меры к прекращению доступа посторонних в аварийный дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорным ведомством Тракторозаводского района Челябинска в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения жилищного законодательства, а также законодательства о государственной и муниципальной собственности.

Установлено, что на территории района имеется заброшенный объект – расселенный многоквартирный жилой дом №3 по переулку 9-й Лобинский.

Здание находится в аварийном состоянии, при этом свободный доступ в помещения не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних лиц, в связи с чем, объект является потенциально опасным с точки зрения общественной безопасности.

«Принимаемые администрацией Челябинска меры не обеспечивают требований защищенности, а также создают условия для совершения противоправных действий», – заявили представители прокуратуры.

В этой связи главе города Наталье Котовой внесено представление об устранении нарушений закона.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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