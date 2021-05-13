Полиция задержала полтора десятка челябинцев, снимавших клип о «разгоне» митинга

В Челябинске полиция задержала 16 человек, снимавших видео о разгонах митингов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о съемках клипа и последующем задержании их участников распространилась в социальных сетях.

«Сегодня в Челябинске целая съемочная группа с экипированной массовкой снимали видео о том, что сотрудники Росгвардии избивают невинных протестующих», – сообщает telegram-канал «Челябинский оптимист». Всего было задержано 16 человек.

Съемки проходили на берегу реки Миасс под развязкой на улице Свободы. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, съемки не обошлись без расхожей сцены с девушкой с букетом на фоне «силовиков» и протестующих, а у «актеров», изображавших митингующих, в руках были плакаты на латинице.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.05.21

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