«Пенсионеры», родственники и массовка: новый состав Общественной палаты Челябинской области все так же нежизнеспособен

Несмотря на значительное обновление, Общественная палата Челябинской области остается нежизнеспособной и малоавторитетной структурой.

Как уже сообщал «Новый День», 6 мая начала работу Общественная палата Челябинской области шестого созыва. Как заявили представители структуры, из 57 членов палаты почти половина вошли в ее состав впервые. Однако, если вглядеться в персоналии, вряд ли среди них найдется достаточное число известных и авторитетных общественников.

В обновленной ОПЧО можно выделить несколько групп. И первая среди них – так называемые «пенсионеры» – бывшие чиновники и более или менее удачливые политики. К их числу можно отнести действующего председателя палаты Николая Дейнеко. В бытность губернатором Михаила Юревича г-н Дейнеко был управляющим региональными структурами банка «Северный морской путь». Именно при Юревиче на обслуживание в этом банке перевели значительную часть зарплатных проектов в муниципальных и областных госучреждениях и предприятиях. После этого Николай Дейнеко пытался закрепиться в мэрии Челябинска в качестве советника. Однако с приходом в область команды Алексея Текслера решил сконцентрироваться на «общественной» работе, заменив на посту председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина.

Интересно, что и Дубровин остался в составе ОПЧО. Как и многолетний руководитель палаты Вячеслав Скворцов – он остается рядовым членом. Их обоих также можно отнести к группе «пенсионеров». Здесь же удобно размещаются экс-депутат Челябинской городской думы Наталья Баскова, бывший депутат регионального заксобрания и Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский, экс-министр общественной безопасности и последний руководитель областного управления почившей в бозе ФСКН России Евгений Савченко, бывший начальник управления социальной политики Заксобрания Нина Горланова. В эту же компанию можно включить так и не сумевшую избавиться от приставки «и.о.» министра Марину Москвичеву, руководившую региональным минздравом в 2012-2013 годах, а также экс-руководителя администрации Курчатовского района Челябинска и бывшего руководителя аппарата правительства Челябинской области Максима Осипенко, бывшего замглавы Челябинска и депутата регионального заксобрания Сергея Козлова и «вечного» руководителя ветеранов Анатолия Суркова.

Отдельно можно выделить группу членов «по должности». Это и первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, и замруководителя Федерации спортивной борьбы Челябинска Марат Бикбулатов, и руководитель штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев. Впрочем, последний столь же органично может смотреться и в первой группе ввиду его многолетних неудачных попыток сменить куртку «главного студотрядовца» на кресло руководителя какого-нибудь из министерств или управления в областном правительстве.

Так же «по должности» в ОПЧО пришлось войти директору Челябинского филиала РАНХиГС и главному «официозному» политологу Сергею Зырянову, ректору ЮУрГАУ Светлане Черепухиной, президенту ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала» Наталье Коркиной, исполнительному директору-руководителю аппарата реготделения Ассоциации юристов России Валерию Гришмановскому.

Религиозный и национальный мир на Южном Урале призваны символизировать митрополит Челябинский и Миасский (в связи с недавней сменой главы южноуральских православных, эта позиция будет скорректирована – пока среди членов ОПЧО фигурирует уже бывший митрополит Челябинский) и муфтий Челябинский и Курганский Ринат хаджи-хазрат Раев, а также руководитель ассамблеи народов Челябинской области Ханахмед Гюлов и член исполкома Башкирского народного центра Наиль Шайдулин. И, конечно, не обошлось без руководителей реготделений так и не ставших действующими организациями Российского союза молодежи Марины Горбачевой и Российского союза сельской молодежи Владислава Уланова.

Еще одна группа – руководители казенных и бюджетных учреждений. Их участие выглядит весьма странно, так как это не «простые» педагоги и медики, а почти чиновники, поскольку трудовые контракты с ними заключают напрямую представители мэрии Челябинска. Здесь можно назвать директора муниципального казенного учреждения «Центр народного единства» Сергея Бредихина и руководителя Информационно-аналитического центра Елену Сыркину.

Не менее удивительно и участие в ОПЧО депутата Заксобрания от партии «Единая Россия» Олега Екимова и члена тройки лидеров регионального списка ЕР на выборах в Госдуму Елены Василенко. Ведь общественная палата, якобы, призвана озвучивать оценку обществом, в том числе, действий депутатов.

Наконец, не может не обратить на себя участие в нынешнем составе палаты аспирантки ЮУрГУ Эвелины Дмитриевны Альтман, являющейся также юрисконсультом Челябинской областной клинической больницы (по стечению обстоятельств возглавляет учреждение Дмитрий Альтман).

Интересен и еще один момент: экологическое направление в ОПЧО представлено всего двумя членами. Это генеральный директор компании «Эконт» Петр Бирюков и председатель организации «Время Че» Феликс Панов, близкий к нынешнему руководству министерства экологии Челябинской области. При этом в число членов палаты не вошел известный экоактивист Дмитрий Закарлюкин, бывший в ее составе с июля прошлого года. Между тем, он представляет редкий для Челябинска тип эколога-общественника, совмещающего критику действий властей с желанием работать вместе с ними. При том, что обычно экоактивисты настроены категорически против сотрудничества с чиновниками. И отсутствие в новом созыве г-на Закарлюкина показывает, насколько «команда Текслера» готова выслушивать конструктивную критику по столь острой для региона экологической проблематике.

Палитру дополняют давние представители спортивного и околокультурного бомонда и единицы экспертов (вроде экономиста Сергея Гордеева).

Способна ли такая Общественная палата Челябинской области стать независимой площадкой для обсуждения насущных для жизни Южного Урала тем – вопрос, как говорится, риторический.

Челябинск, Виктор Елисеев

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