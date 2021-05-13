Власти Челябинска утвердили проект пешеходной набережной с переходом под рекой Миасс

В Челябинске утвердили проект планировки под строительство пешеходной набережной между историческим музеем и филармонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова подписала постановление об утверждении документации по планировке территории по улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга в Центральном районе города.

«Проектом предусмотрено строительство пешеходной набережной от ул. Труда, 100 до ул. Труда, 92а с подземным пешеходным переходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную ул. Кирова в Центральном районе г. Челябинска, – говорится в пояснительной записке к документу. – Предельная высота искусственного сооружения (подземного пешеходного перехода под Троицким мостом с выходом на пешеходную ул. Кирова), входящего в состав линейного объекта, составляет с учетом обеспечения габарита по высоте до низа перекрытия в 2,3 метра и более».

Площадь пешеходной набережной составит 33,9 тысячи квадратных метров.

Напомним, о планах по строительству подземного перехода с выходом на Кировку власти заявили еще несколько лет назад, в ходе обсуждений подготовки города к приему саммитов ШОС и БРИКС. Однако место проведения форумов перенесли в Санкт-Петербург. Саму же пешеходную набережную планировалось сдать в 2020 году, но подрядчик затянул работы. Сменила его мэрия только после вмешательства правительства области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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