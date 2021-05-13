Челябинск в минусе: куда завела город колея инерционного развития

Челябинску, как и всей области, необходимо пересмотреть систему управления. В противном случае, у региона не останется шансов на развитие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию в городе и регионе в рамках бизнес-форума «Будущее города. Челябинск-300: как перестроить Челябинск за 15 лет» проанализировала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. А заодно развенчала прожекты южноуральского правительства, объяснив почему ни один из них нельзя реализовать на практике.

По словам Зубаревич, Челябинск является одним из двух городов Урала (второй – Уфа), сохранивших индустриальный профиль. И это тянет город назад.

Тренд на деиндустриализацию развивается с 1990-х годов. Екатеринбург за эти время изменил структуру промышленности: «Там бизнес работает на нужды агломерации, развивается пищевка, производство стройматериалов. Это нормальное и правильное переформатирование».

А Челябинск, как был, так и остался заложником металлургии. Почему? «Не срослось», – считает Зубаревич. Но стоит отметит, что в регионе предпринимались попытки выбраться из металлургической зависимости: во второй половине 90-х годов тогдашний первый вице-губернатор Владимир Дятлов заявил, что областная казна более чем на 70% сформирована за счет поступлений металлургических предприятий. Он считал такую ситуацию опасной и предлагал развивать другие производства. Но был грубо одернут губернатором Петром Суминым, заявившим, что металлургия – наше все, и посягать на нее никто не смеет.

И пока соседний Екатеринбург переформатировался в центр услуг, Челябинск сидел на металлургической игле и не развивался. А металлурги богатели за счет экспортных поставок и постепенно переводили юрадреса в Москву. В итоге практически все крупные игроки, некогда пополнявшие казну региона, стали донорами для столичного бюджета.

«В регионе нет такого пула игроков, как УГМК и ЕВРАЗ, которые сидят в Свердловской области. Московские учредители металлургических предприятий региона мало заботятся о развитии Челябинска, – отмечает Зубаревич. – Качество бизнес-активов в городе – вот очень важная история. В чем суть? «Место встречи...» помните? «Здесь у него любовь с интересом, здесь у него лежбище!»

Если в городе ключевой актив компании – город не пропадет. Если в городе куются денежные знаки, то бизнес все понимает про социальную ответственность и прочее.

Сколько в городе ключевых бизнес-активов? «Мечел» – это чужие ребята, это другая история, они шли по всей стране и скупали активы. Правда, потом самим пришлось вызывать доктора. Но, так или иначе, история уже не про город. В этом смысле вам не очень повезло».

Ошибка, допущенная правительством региона четверть века назад, продолжает разрушать область: практически исчерпан ресурс сельской местности, малые города почти не подают признаков жизни. Даже в Магнитогорске, Златоусте и Миассе, по словам Зубаревич, далеко не все хорошо: «Со Златоустом все печально – что за особая промышленная зона там может быть? Как и с Миассом – у меня такое ощущение, когда есть большой гособоронзаказ, тогда грузовики «Урал» производятся – но вот и все». А у Уфалея, Кыштыма, Нязепетровска, выходит, вообще нет шансов: «Что происходит в Нязепетровске? Тишина. Мертвым не больно. Там все по-прежнему лежит. Когда вам в очередной раз будут впаривать великий план развития малых территорий, вы смотрите на реальные тренды: одними хотелками экономика не поднимается».

Все, кто может, из малых и средних городов уезжает, да и Челябинск отдает человеческие ресурсы Москве и Санкт-Петербургу. В чем проблема Челябинска? По большому счету, город не так уж плох и находится в середине списка региональных столиц: «По сравнению с Псковом, Магаданом и Биробиджаном – совсем неплохо». Плохо то, что большая часть региональных столиц лучше, а Челябинск может тягаться только с городами, где население не превышает 200 тысяч человек и практически нет крупных производств – для промышленного миллионика это фиаско.

Сегодня Челябинске в минусе и по инвестициям, и по рождаемости, и по миграции. И даже перспективы агломерации его не спасут: «Агломерации не будут развиваться, пока будет существовать убитая система местного самоуправления. Ни ресурсов, ни полномочий у властей в городах нет, – говорит Наталья Зубаревич. – В городах 72% бюджета составляет федеральная помощь. Что может мэр? Как могут граждане города показать свой интерес в том или ином вопросе? Все решается на уровне субъекта федерации.

Страшная цифра: в Челябинской области 41% – субвенции, это вид трансферта, выделяемого на реализацию полномочий вышестоящего уровня власти. Другими словами,: мы вам прописали, на что тратить, – это не ваши полномочия, вы только оператор. Такое положение удобно только отраслевым министерствам.

Палка вертикали нормально стимулировать развитие городов не может. Город – это место соединения инициатив снизу (и граждане, и бизнес) и сверху. Я говорю об этом на всех углах – бесполезно. Вертикализация мозгов в России завершилась, окаменела и превратилась в монумент.

Нужна децентрализация – новый баланс сдержек и противовесов, иначе не будет развития.

Но за это будет плата: выиграют сильнейшие. Межгородское неравенство усилится. Включится дарвиновский принцип естественного отбора».

С этой точки зрения у Челябинска перспектив немного, но шанс выжить все же есть.

«Челябинск по многим важнейшим показателям существенно отстает от Тюмени и других крупных городов Большого Урала и мало что может противопоставить динамике Екатеринбурга, который совершенно по-иному управляется и развивается, – говорит экономист Сергей Гордеев. – Сейчас Челябинску необходим возврат к реальности в интересах его жителей, а не чиновников и коммерческих кланов. Пора забыть о «мечтах» заведомо нереального роста «к 2035 году» за счет несуществующих ресурсов и бутафорских «мегапроектов», которыми переполнена риторика властей всех последних лет (туризм, технопарки, скоростные магистрали, бурный рост инновационных производств и проч.) Эти сказки не имеют ни малейшего доверия у бизнеса и вызывают лишь раздражение у населения.

Столицей мы никогда не станем, но жить достойно, в том числе за счет синергии с Екатеринбургом, вполне можем. Вопрос лишь в отказе от архаических управленческих практик и выходе из сложившейся за последние полтора десятка лет дурной колеи инерционного развития, а по сути – стагнации города и области».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 13.05.21

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