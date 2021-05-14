В Челябинске перед судом предстанет наркодилер, пытавшийся сжечь свое уголовное дело

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, пытавшийся незаконно сбыть наркотические средства, а также уничтожить часть материалов уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении южноуральца, пытавшегося незаконно сбыть наркотики, а также уничтожить часть материалов уголовного дела.

По версии следствия, мужчина с сообщниками в 2020 году на территории Челябинска попытался сбыть наркотические вещества. Челябинца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

17 февраля 2021 года мужчина, находясь в следственной комнате следственного изолятора по Челябинской области, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, достал из кармана спички и поджег один из его томов. «Таким способом обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств пытался воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию дела и избежать уголовного наказания за совершенное им преступление», – заявили в силовом ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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