В Челябинской области от ковида за сутки скончались 7 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 61 тысяча 517 зараженных. 2 тысячи 716 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 514).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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