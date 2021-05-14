На заводе в Южноуральске произошел взрыв

На заводе в Челябинской области цех залил раскаленный металл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг, 13 мая, на заводе «Эскон» в Южноуральске.

В одном из цехов предприятия произошла разгерметизация ванны горячего цинкования. Горячий металл из емкости стал растекаться по полу цеха. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Результаты аварии сотрудники завода ликвидировали собственными силами, приведя производственную площадку и оборудование в соответствие требованиям технологического процесса. После этого работа цеха возобновилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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