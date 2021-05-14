В Златоусте коммунальщики шесть лет отказываются ремонтировать трубы, не забывая требовать деньги за воду

Коммунальщики Златоуста дерут деньги за сквозные раны на трубах горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы трех домов на улице Бориса Ручьева в Златоусте в очередной раз остались без горячей воды. Об этом сообщили активисты организации «Гражданский патруль».

Лишенные возможности вымыть посуду теплой водой, принять ванну горожане пожаловались общественникам, что с этой проблемой бьются с 2015 года, однако воз и ныне там.

«На муниципальной земле находятся трубы горячего и холодного водоснабжения, которые еженедельно прорывает во всех местах, отчего наши три дома остаются без воды. Ни помыться, ни покушать. В трех домах находится 48 квартир, из них 3 семьи многодетные, одна семья с ребенком с ДЦП, проживает лежачая женщина-инвалид, пенсионеры», – рассказали местные жители.

Активисты побывали на месте происшествия, лично проверив трубы, и убедились, что проблема в изношенности водопроводных сетей, за которыми никто не следит. Трубы, по сообщению жителей, на балансе у коммунальных служб не состоят, что, впрочем, не мешает коммунальщикам брать оплату за услуги, которые поступают со значительными перебоями.

«Чтобы как-то залатать пробоины, их забивают деревянными чопиками, то есть вы можете себе представить, что это за ремонт и насколько его хватит. Мне кажется немного странным, что с людей берут деньги за услугу, но при этом услугу не оказывают. Один крупный порыв, и целый микрорайон останется без воды, и никому нет до этого дела», – возмущаются общественники.

Активисты обратились в прокуратуру и ГЖИ Челябинской области с просьбой провести проверку по факту оставления людей без воды, а также обязать монополистов взять водопроводные сети на баланс, проведя их ремонт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.21

На заводе в Южноуральске произошел взрыв. / В Челябинской области от ковида за сутки скончались 7 человек. / В Челябинске перед судом предстанет наркодилер, пытавшийся сжечь свое уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»