В отношении чиновников из Верхнеуральска возбудили уголовные дела о превышении полномочий

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников администрации Верхнеуральского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении двух сотрудников администрации Верхнеуральского района, подозреваемых в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2014 году чиновники за счет средств бюджета приобрели у предпринимателя 16 квартир в домах Верхнеуральска для дальнейшей передачи детям-сиротам. При этом они знали, что помещения не пригодны для проживания, так как не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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