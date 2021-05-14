На Южном Урале вводятся новые ограничения движения на трассах М-5 и «Иртыш»

В Челябинской области вводятся ограничения движения автотранспорта на федеральных трассах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении федеральных автодорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по устройству защитных слоев автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Иртыш» на участке в районе села Миасское Красноармейского района вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 17 мая по 20 октября 2021 года.

По этой же причине ограничения вводятся на двух участках трассы М-5:

на участке км 1754 – км 1763 (в районе Златоуста) в виде реверсивного движения;

на участке км 1860 – км 1871, правый проезд (выезд из Челябинска в сторону Уфы) по одной полосе правого проезда.

Временное ограничение будет действовать с 17 мая по 20 сентября 2021 года.

Напомним, ранее ведомство предупредило о временном прекращении движения по мосту через трассу М-5 в районе поселка Башакуль в Аргаяшском районе с 13 мая по 10 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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