Челябинца, называвшего себя «богом», поместили в психушку

Челябинца, терроризировавшего соседей, закрыли в психушке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники челябинской полиции в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявили информацию о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья.

В это же время в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» от местной жительницы поступило сообщение о том, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведет себя неадекватно.

Полицейские выехали по указанному адресу и доставили мужчину в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. «В дальнейшем, в целях установления состояния гражданина и при необходимости оказания соответствующей квалифицированной помощи, он был помещен в специализированное медицинское учреждение, – уточнили в силовом ведомстве. – Сотрудниками полиции об указанном лице проинформированы соответствующие правоохранительные и медицинские ведомства».

Ранее в соцсетях жители многоквартирного дома в Курчатовском районе областного центра рассказали о терроризирующем их соседе. Мужчина явно вел себя неадекватно, кричал по ночам, долбился в двери. При этом назвал себя «богом». А недавно заявил, что получил лицензию на владение оружием и уже купил пистолет.

После расстрела школьников в Казани молодым человеком, также называвшим себя «богом», челябинцы и вовсе напугались и обратились в полицию.

Впрочем, задерживавшие мужчину полицейские никакого оружия у него не обнаружили, как и лицензии на владение им.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.21

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