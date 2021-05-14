На Южном Урале воздух раскалится до +36 градусов

В Челябинской области ожидается жара до +36 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в субботу, 15 мая, в регионе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура ночью +8, +13 градусов по Цельсия, в низинах – до 3 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до +31, +34 градусов.

В воскресенье, 16 мая, синоптики обещают переменную облачность, но по-прежнему без осадков. Дневные температуры продолжают нарастать. Если ночью в области будет +10, +15 градусов, то днем столбик термометра грозит добраться до 35 градусов выше нуля.

В понедельник, 17 мая, градусники раскалятся еще больше. Однако в качестве компенсации уже ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые продолжатся и днем. Температура воздуха ночью будет +11, +16 градусов, а вот днем южноуральцам придется приготовится к 36-градусной жаре.

В Челябинске следующие три дня также будут жаркими, к тому же синоптики не обещают осадков. В ночь на субботу в областном центре ожидается 11-13 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса жары. 16 мая ночью будет +13, +15 градусов, а днем – уже 32-34 градуса выше нуля. В понедельник жара несколько спадет. Ночью будет так же +13, +15, днем – 31-33 градуса выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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