Песни, пляски, мастер-классы: в Челябинске пройдет Ночь музеев

В Челябинске готовятся встретить Ночь музеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми нетерпеливыми в Челябинске оказались Государственный музей истории Южного Урала. Здесь пролог Ночи музеев начнется в 12:00 (вход платный).

Именно в это время на летней эстраде исторического музея кукольники театра имени Вольховского покажут сказку про зайку Буку и клоунов.

В 13:00 в музейной галерее «Открытый мир» начнутся игры и народные забавы для детей и взрослых. А в музейно-выставочном центре фотограф Александр Пешехонов выступит с лекцией по мобильной фотографии.

В 18:00 в каждом из залов исторического музея начнутся свои акции. В «Саду камней» с горожанами пообщаются специалисты-минералоги и историки. В «Музее на крыше» пройдут обзорные лекции об истории Челябинска и его окрестностей, а также викторина. Начнут работу мастерские «Детского музея». Посетители галереи «Восток-Запад» и зала истории народного быта смогут побывать в реставрационной мастерской. Здесь можно будет принять участие в очищении металлических предметов, обновлении деревянных и текстильных экспонатов и работе с останками шерстистого носорога. Впрочем, часть мероприятий сотрудники музея решили не анонсировать, оставив место для сюрприза.

В 20:00 стартует дефиле: студия исторического танца «Гаттака» откроет выставку костюмов конца XIX – начала XX века.

В 21:00 на летней эстраде выступит кавер-группа «Кафе Улыбка».

В 23:00 на крыше музея состоится «квартирник» с участием скрипачки Олеси Красноперовой, аккордеониста Александра Царькова и Артема Станкевича, выступающего в жанре лайв-лупинг.

В картинной галерее Музея искусств в 12:00 можно будет посетить выставку художника-графика Любови Серовой.

В 14:00 семейный терапевт-психолог Ирина Шляпникова проведет своеобразный сеанс арт-диагностики «Что картины говорят про нас?».

В 15:00 пройдет творческая встреча с Любовью Серовой.

Наконец, в 18:00 состоится концерт-посвящение челябинскому педагогу и музыканту Виктору Козлову. В концерте будут звучать произведения для классической гитары различных авторов, которые сыграют ученики Виктора Козлова, Дмитрия Чернова и Маргариты Касаткиной.

В зале имени Александрова на площади Революции (вход платный) события будут разворачиваться на фоне выставки современного художника Александра Данилова.

Здесь в 16:30 и 17:30 Александр Данилов, Шифра Каждан и Анастасия Богомолова представят Хеппенинг 15.02.2013.

В 18:30 состоится творческая встреча с Александром Даниловым.

В 21:00 режиссер, создатель фестиваля экспериментальных фильмов Kinodot Михаил Железников представит подборку лучших короткометражек форума.

В 23:00 Театра современного танца Ольги Пона завершит Ночь в музее постановкой «Игроки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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