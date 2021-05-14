За день под Кыштымом сгорело почти 200 гектаров леса

Крупный лесной пожар произошел в Кыштымском городском округе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, возгорание было обнаружено 13 мая в 13:50.

«Горел молодняк, сухо, ветрено, поэтому огонь быстро распространялся, доступ к пожару был затруднен. На тушение было задействовано 25 человек и 9 единиц техники. Это лесники, арендаторы лесных участков и МЧС. Ликвидировали пожар в 22:30 на площади 198 гектаров. Причина – местное население. Я хочу еще раз обратиться к жителям и гостям региона. В эти жаркие выходные очень важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, а лучше всего просто воздержаться от его посещения. Достаточно одного плохо затушенного окурка», – заявил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 264,6 гектара.

Помимо Кыштыма, возгорания произошли на территории Аргаяшского, Катав-Ивановского и Миасского лесничеств. На тушении были задействованы 146 человек и 42 единицы техники.

С начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области ликвидировано 224 лесных пожара на площади 2 тысячи 140 гектаров.

Напомним, на территории Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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