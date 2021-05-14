В уральском городе на кладбище нашли тело младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в мае текущего года в Катав-Ивановске было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в апреле текущего года у жительницы Катав-Ивановска, после домашних родов умер новорожденный сын, тело которого она закопала на кладбище. Женщина не состояла на учете медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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