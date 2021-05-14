В Челябинске анонсировали выставку работ Василия Кандинского

Челябинский Музей искусств анонсировал выставку работ основоположника абстракционизма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцам обещают показать произведения прижизненной графики Василия Кандинского. Выставка должна открыться в Зале имени архитектора Александрова на площади Революции в декабре этого года. Ее анонс опубликован на сайте Музея искусств Челябинской области.

«Экспозиция гениального русского художника, основоположника абстракционизма Василия Кандинского «Цветозвуки» − это подлинные произведения графики, раскрывающих ключевые этапы творчества великого мастера. Полное погружение в историю становления абстракционизма достигается благодаря мультимедиа зоне, в которой оживут и зазвучат цвета и формы авторства Кандинского», – рассказали представители музея.

Открытие выставки намечено на 23 декабря нынешнего года. Продлится она до 27 февраля 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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