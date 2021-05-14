В нацпарке «Таганай» обнаружен человеческий скелет

В национальном парке «Таганай» обнаружен человеческий скелет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», останки нашли в заповедной зоне на территории Кусинского района. Рядом со скелетом находились кроссовки, других вещей, кторые бы помогли установить личность погибшего, не обнаружено.

По одной из версий, человек подвергся нападению диких животных.

Сейчас следователям предстоит установить, кто из пропавших людей мог оказаться в этом районе, связаться с их родственниками и попытаться идентифицировать останки.

Челябинск, Павел Зварзин

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