Майская аномальная: в Челябинске начинают купальный сезон

В Челябинске начинается купальный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно официальные городские пляжи открываются с 1 июня. Однако в этом году середина мая выдалась небывало жаркой. И людей вряд ли удастся убедить не заходить в воду только потому, что на пляжах нет спасателей.

«В связи с аномально высокой температурой воздуха Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на водоемах города, – сообщили в городской администрации. – В настоящий момент администрация города Челябинска рассматривает вопрос о досрочном открытии купального сезона».

Традиционно купальный сезон в Челябинске стартует с 1 июня, с этой даты на официальных пляжах работают спасатели. Но в этом мае фиксируется аномально жаркая погода. По данным гидрометцентра Челябинской области, температура выше климатической нормы на 7 градусов. МЧС выступил с рекомендациями отменить массовые мероприятия из-за жары.

Челябинск, Павел Зварзин

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