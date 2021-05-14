Южноуралец погиб под трактором во время полевых работ

В Челябинской области на поле мужчина попал под трактор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в среду, 12 мая, в Троицком районе.

Работник сельхозпредприятия ремонтировал технику на поле. Мужчину не заметил другой рабочий, выполнявший полевые работы на тракторе. В результате наезда механизатор получил многочисленные травмы. 13 мая он скончался в больнице.

По факту трагедии СКР организовал проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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